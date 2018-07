Ponte Preta derrota o Goiás e ganha folga da zona da degola

Após a derrota para o lanterna Vasco, a Ponte Preta é outra e se distanciou da briga do rebaixamento nesta quarta-feira, quando derrotou o Goiás, adversário direto, por 2 a 1, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Biro Biro e Alexandro marcaram pelo clube campineiro. Fred anotou o único gol dos donos da casa.

Com o resultado, a Ponte Preta vai para sua segunda vitória seguida e fica no meio da tabela de classificação com 34 pontos. O Goiás, por sua vez, sofre mais uma derrota - perdeu para o Avaí na rodada passada - e segue correndo sérios riscos de rebaixamento, com 28 pontos.

Embalada com a grande vitória diante do Santos, no final de semana, a Ponte Preta entrou preparada para surpreender e não demorou para abrir o marcador. Logo aos cinco minutos, Fernando Bob acionou Bady, que tabelou com Felipe Azevedo. O atacante saiu livre pelo lado direito de campo e rolou para Biro Biro empurrar para o fundo das redes.

O Goiás não se amedrontou com o gol sofrido, se recompôs e partiu para o ataque. Aos poucos foi ficando com mais posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras de gol. O empate, então, veio de bola parada. Aos 26 minutos, Fred cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual.

O Goiás voltou melhor para o segundo tempo e pressionou a Ponte Preta, até que o técnico Doriva mexeu e promoveu as entradas de Alexandro e Cristian no jogo. A partir daí tudo mudou. O clube campineiro cresceu e dos pés da dupla saiu o gol da vitória. Cristian fez grande jogada pelo lado direito de campo e cruzou para Alexandro, que, de carrinho, fez o gol da vitória, aos 35 minutos.

Na próxima rodada, a 27.ª, a Ponte Preta recebe o Fluminense neste sábado, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No domingo, às 11 horas, o Goiás enfrenta o Joinville novamente no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS - Paulo Henrique; Gimenez, Fred, Felipe Macedo e Diogo Barbosa; Rodrigo, Patrick (Liniker) e David (Juliano); Bruno Henrique, Erik (Murilo Henrique) e Zé Eduardo. Técnico: Julinho Campos.

PONTE PRETA - Marcelo Lomba; Rodinei, Renato Chaves, Ferron e Gilson; Josimar (Elton), Fernando Bob e Bady (Cristian); Felipe Azevedo, Biro Biro e Borges (Alexandro). Técnico: Doriva.

GOLS - Biro Biro, aos 5, e Fred, aos 26 minutos do primeiro tempo; Alexandro, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick e Diogo Barbosa (Goiás); Rodinei, Renato Chaves, Gilson, Josimar e Ferron (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA - R$ 47.525,00.

PÚBLICO - 2.322 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).