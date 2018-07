Ponte Preta derrota o Vitória e encerra jejum de quatro jogos no Brasileirão

A chuva que caiu na cidade de Campinas (SP) na noite desta quinta-feira lavou a alma da Ponte Preta. Em uma partida recheada de discussão e com muitas entradas fortes, o time campineiro encerrou um jejum de quatro jogos ao ganhar do Vitória por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado praticamente afasta qualquer risco de rebaixamento e coloca o time paulista novamente na briga por uma vaga na Copa Libertadores. Com 42 pontos, o time campineiro retomou a 10.ª colocação, que havia sido perdida para a Chapecoense no começo da rodada. Por outro lado, o Vitória estacionou nos 35 pontos e segue próximo da zona de rebaixamento.

Devido à chuva forte que caiu antes da partida, o gramado tinha algumas poças d'água e o duelo começou bastante truncado no meio de campo. A Ponte Preta se soltou aos poucos e, depois de Maycon quase marcar duas vezes, o time abriu o placar aos 23 minutos. Após contra-ataque puxado por Clayson e toque de Wendel, o meia Rhayner fintou o zagueiro dentro da área e bateu cruzado. Não comemorou contra seu ex-clube.

O Vitória se lançou em busca do empate e levou o segundo gol aos 36 minutos. Nino Paraíba lançou, Ramon e o goleiro Fernando Miguel se atrapalharam e Wendel ficou com a bola sozinho e gol aberto, tendo o trabalho apenas de empurrar para as redes.

O segundo tempo começou com os dois times criando oportunidades. Aos cinco minutos, Reinaldo chapelou Kanu e saiu na cara de Fernando Miguel, mas finalizou em cima do goleiro. Logo depois, Diego Renan cobrou falta, ninguém desviou e Aranha soltou ao tentar defender. Quase que Zé Eduardo completou.

Depois, o Vitória teve mais posse de bola e pressionou, enquanto que a Ponte Preta só se defendia, esperando o apito final. O placar não mudou.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela 31.ª rodada. A Ponte Preta recebe o Santa Cruz, às 18h30, novamente no estádio Moisés Lucarelli, enquanto que o Vitória enfrenta o Sport, às 19h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 x 0 VITÓRIA

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Wendel (Matheus Jesus) e Maycon (Elton); Rhayner (William Pottker), Clayson e Roger. Técnico: Eduardo Baptista.

VITÓRIA - Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo, Tiago Real (Deivid) e Cárdenas (Serginho); Kieza e Zé Eduardo (Vander). Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Rhayner, aos 23, e Wendel, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Clayson, Reinaldo, João Vitor e Fábio Ferreira (Ponte Preta); Willian Farias e Kieza (Vitória)

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 53.465,00.

PÚBLICO - 8.915 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).