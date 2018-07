Ponte Preta deve anunciar até sete reforços nesta quarta

Outros jogadores também são bem cotados, casos do volante Elicarlos, do Cruzeiro, e do meia Wanderley, do Guarani-CE. O primeiro deles seria cedido por empréstimo, enquanto o segundo seria contratado em definitivo.

Por outro lado, dois jogadores que fazem parte dos planos da Ponte estão praticamente descartados. O goleiro Aranha tem um salário considerado fora dos padrões do clube, e negocia com o Santos. Já o atacante Nunes tem contrato com o Santo André e terá de se reapresentar ao clube nesta quarta.

"O Nunes tem contrato conosco até o final do Paulistão. Não recebemos nenhuma proposta oficial, portanto, ele terá de reapresentar amanhã (quarta-feira)", destacou o gerente de futebol do Santo André, Carlos Arini.

Até agora, a Ponte já contratou sete reforços: o goleiro Bruno (ex-Náutico), o lateral-direito Amaral (ex-Duque de Caxias), o zagueiro Ferrón (ex-Ituiutaba) e os meias Renatinho (ex-Atlético-GO), Márcio Diogo (ex-Paraná), Válber (ex-Avaí) e Luiz Mário (ex-Inter de Bebedouro).