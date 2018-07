Ponte Preta deve anunciar seus primeiros reforços nesta quarta

A diretoria da Ponte mantém as negociações em sigilo total. Nesta terça-feira, o gerente de futebol Gustavo Bueno fez uma reunião a portas fechadas com o técnico Guto Ferreira para definir o planejamento para o restante do ano. "Temos alguns nomes bem encaminhados. Nesta semana, vamos ter novidades", limitou-se a dizer o dirigente.

O atacante Felipe Azevedo também foi sondado pelos campineiros, mas a contratação é mais complicada. O Sport, clube que defende desde 2012, já anunciou que pretende renovar o contrato com o jogador. A proposta salarial do time pernambucano é cerca de 20% superior ao do clube paulista.

Se pelo menos de cinco a seis reforços devem chegar nos próximos dias, a Ponte também deve anunciar dispensas nestas semanas. O clube não fala em nomes, mas já deixou claro que haverá uma reformulação no time reserva. Nomes como os do meia Fagner e dos atacantes Fábio Santos e Wellington devem encabeçar a lista.