Ponte Preta deve anunciar trio de reforços nesta quinta

Com o retorno a Campinas do técnico Gilson Kleina, nesta quarta-feira, os últimos detalhes foram resolvidos e a confirmação está perto de acontecer. O lateral João Paulo estava emprestado pelo clube Fluminense ao Figueirense, clube pelo qual conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro de 2011.

Aos 20 anos, o jogador será novamente emprestado, mas dessa vez para a Ponte Preta. O vice-presidente do clube carioca, Alcides Antunes, afirmou que o time de Campinas demonstrou interesse no jogador. "A Ponte mostrou interesse e nós, do Fluminense, não vamos colocar dificuldade alguma para fechar o negócio", disse.

O meia Válber defendeu o Avaí no Campeonato Brasileiro deste ano e era um sonho de consumo da diretoria alvinegra, que tentou a sua contratação depois da Copa do Mundo para ser o camisa 10 na Série B. O acerto com Válber está praticamente encaminhado, pois o jogador pertence a LA Sports, que é um dos parceiros do clube de Campinas.

Já a situação do meia Wanderley, campeão da Série D pelo Guarany de Sobral, também está perto de um final feliz. O jogador aguarda somente a liberação do clube cearense, que deve acontecer em breve. A estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista acontece no dia 16 de janeiro, diante do Mirassol, fora de casa, no Estádio Maião.