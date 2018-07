Ponte Preta deve reforçar a marcação para encarar o Atlético-GO

Apesar da vitória da Ponte Preta sobre o São Paulo, por 1 a 0, no último domingo, em Campinas, o técnico Gilson Kleina já sinalizou que deve promover novas mudanças no time contra o Atlético-GO, na próxima quinta-feira à noite, em Goiânia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos, o time campineiro ocupa a sexta posição.

Na verdade, o técnico tem enfrentado muitos problemas médicos, além de ter outros jogadores entregues ao departamento físico. Tanto que se viu obrigado a improvisar o lateral Nino Paraíba como volante no primeiro tempo diante do São Paulo. Mas não funcionou e houve mudança no segundo tempo com a estreia de Emerson Sheik como outro meia-atacante.

"Tentamos com o Nino, mas ele teve dificuldades em receber a bola de costas. Depois ganhamos mais força ofensiva com o Sheik, que é experiente e também segurou a bola. O problema é que o Sheik ficou parado seis meses e não suporta mais do que 45 minutos. Pela situação, ele foi bem demais", analisou Kleina.

Por conta disso, é possível que Kleina volte a escalar três volantes para reforçar a marcação. No caso seriam Wendel, Elton e Jadson, que foi opção na reserva neste último jogo. Desta forma, Nino voltaria à lateral-direita no lugar de Jeferson. Com Kadu vetado por lesão, Rodrigo, que também estreou, continua como titular na defesa ao lado de Marllon. A dupla teve uma boa atuação.

Mas as baixas continuam se acumulando. Os zagueiros Naldo e Kadu estão machucados, o mesmo valendo para o volante Fernando Bob e para o meia Xuxa, este com uma lesão na panturrilha. O meia Renato Cajá ainda não está em condições de disputar 45 minutos, o mesmo ocorrendo com o atacante Negueba. Estes dois podem ser relacionados para o jogo do próximo fim de semana, quando a Ponte Preta recebe a Chapecoense, domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. O elenco fez um treino leve nesta manhã e programou outro para terça-feira cedo.