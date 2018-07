Ponte Preta deve renovar com o técnico Guto Ferreira Guto Ferreira foi contratado para substituir Gilson Kleina na reta final do Campeonato Brasileiro e não teve um bom início, correndo o risco até mesmo de ser demitido. No entanto, as vitórias seguidas sobre Santos e Cruzeiro praticamente garantiram a Ponte Preta na elite do ano que vem e tranquilizaram a vida do treinador, tanto que a diretoria demonstra interesse em renovar o seu vínculo.