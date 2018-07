Ponte Preta deve ter novidades no ataque com o Internacional em Porto Alegre Como de costume, a Ponte Preta fechou o seu último treino antes da viagem a Porto Alegre, onde vai enfrentar o Internacional, neste sábado, às 17 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. É certo que o técnico Felipe Moreira fará mudanças em relação à última rodada, com surpresas no ataque. A equipe é a sétima colocada, com 50 pontos.