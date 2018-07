Ponte Preta deverá ter estreia do zagueiro Tiago Alves contra o São Bernardo

sexta-feira com dores no pé esquerdo.

O defensor se machucou em uma dividida e deixou o gramado com dificuldades para andar. Sendo assim, ele será substituído por Tiago Alves, que demorou para estrear por conta de problemas burocráticos de sua renovação.

Mesmo com dores no joelho, o volante Bruno Silva se colocou à disposição do técnico Guto Ferreira. Desta forma, o treinador deve repetir boa parte da escalação que empatou com o Linense, por 2 a 2, na última rodada, em Lins.

O provável time da Ponte Preta deve ter: Matheus; Rodnei, Tiago Alves, Pablo e Rodrigo Biro; Bruno Silva, Fernando Bob e Renato Cajá; Roni, Biro Biro e Fábio Santos.