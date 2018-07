Ponte Preta diminui carga de ingressos ao Corinthians para 1ª final em Campinas

Não se importando com a receita, mas priorizando a disputa pelo título do Campeonato Paulista, a diretoria da Ponte Preta já definiu que vai ceder apenas 2.200 ingressos à torcida do Corinthians no primeiro duelo da decisão marcado para este domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A carga é igual a que o time da capital ofertou aos pontepretanos no jogo de volta, no dia 7 de maio.

"Nós agimos com isenção. Como a direção corintiana nos cedeu 2.200 bilhetes, nós também oferecemos a eles a mesma quantidade, mesmo considerando que nossa capacidade é bem menor em relação à Arena de Itaquera" explicou o vice-presidente Giovanni Dimarzio.

Normalmente é oferecido à torcida adversária três mil ingressos, quantidade considerada segura pela Polícia Militar (PM). Assim ocorreu com as torcidas do Santos, nas quartas de final, e depois do Palmeiras, na semifinal. A carga do Corinthians foi disponibilizada diretamente ao clube e, portanto, será vendida em São Paulo.

Mas a cabeceira visitante comporta 4,5 mil lugares de forma confortável e com entrada privativa pelos portões do fundo. Há também grades de proteção dos dois lados, reforçando a segurança. A capacidade oficial do Moisés Lucarelli é de 19.221, mas o clube respeita determinação da PM em oferecer 20% a menos com uma pequena variação, chamada de reserva técnica. O total oferecido fica entre 15 e 16 mil torcedores.

PRIORIDADE

Os sócios-torcedores que participam do programa Torcedor 10+ vão ser privilegiados na compra de ingressos. Eles terão desta terça (a partir das 13 horas até 20 horas) até quinta-feira (em horário comercial) para retirar os seus bilhetes. Mas a venda ao torcedor comum começa nesta quarta, às 10 horas, nas bilheterias do estádio.

O curioso é que alguns torcedores já instalaram duas barracas no início da noite na frente da bilheteria. Sinal de que a procura vai ser grande e a venda vai ser rápida, mesmo se forem bloqueados os cambistas.

Houve uma pequena majoração no preço apenas dos ingressos populares, que vão custar R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Antes custavam R$ 20 e R$ 10 de um total de 4,5 mil lugares. Os demais espaços terão o mesmo preço aplicado anteriormente para grandes jogos: R$ 80 e R$ 40.