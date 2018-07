Ponte Preta dispensa os atacantes William e Leandrinho

Artilheiro da equipe na Série B, com 14 gols, William era uma das prioridades da diretoria campineira. No entanto, não houve acordo, após uma reunião com o procurador do atleta, Adriano Spadotto, nesta tarde. Enquanto isso, Leandrinho sai em comum acordo com a Ponte Preta depois de mais de dois anos no clube. Neste tempo, ele até conseguiu boas atuações, mas acabou prejudicado por duas lesões graves no joelho.

Gerson, por sua vez, se mostrou otimista com o futuro. Ele chegou à equipe de Campinas em abril deste ano, após disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol e trabalhou com o técnico Gilson Kleina, em 2007, no Paraná. "Sinceramente, estou muito feliz com esta renovação. Desde que sai de férias e soube que havia a possibilidade de ficar no clube, era isso que eu queria. Agradeço o reconhecimento da diretoria pelo meu trabalho e sei da competência da nova comissão técnica", pontuou Gerson.

Ainda nesta semana, a diretoria alvinegra deve confirmar até oito reforços para 2011. Os nomes são mantidos em sigilo, mas pelo menos um já escapou na imprensa. Trata-se do meia-atacante Wanderley, que conquistou o acesso à Série C pelo Guarani, de Sobral (CE).