Ponte Preta dispensa três e empresta mais dois jogadores

A Ponte Preta fez uma faxina em seu elenco nesta quarta-feira. O clube informou a dispensa de três jogadores e o empréstimo de mais dois que faziam parte do elenco principal. Todos não faziam parte do planejamento do técnico Guto Ferreira para o restante da temporada.

De acordo com as informações do clube, o zagueiro William Stefano e o volante Elizeu rescindiram seus contratos de forma amigável. Em compensação, o atacante Alexandre cumpriu apenas o contrato de empréstimo por um período de avaliação, mas, como não foi aprovado, acabou devolvido ao Boa Esporte.

Os demais jogadores são todos promessas da base. O lateral Luís Gustavo e o meia Baianinho serão emprestados para ganhar mais experiência. Ambos serão cedidos para Atibaia, que disputa a segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Desde a parada da Copa do Mundo, a Ponte já havia anunciado a chegada de sete contratações. Entre os reforços estão o lateral-direito Rodinei, o zagueiro Tiago Alves, o meia Renato Cajá e os atacantes Rafael Costa, Roni, Miguel e Douglas Tanque.

A Ponte Preta volta a campo nesta quarta-feira, às 22 horas, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O time de Campinas precisa de uma vitória por dois gols de diferença, desde que faça ao menos três. Na ida, o time carioca ganhou por 2 a 0.