Ponte Preta e Botafogo-SP empatam em confronto direto no G-4 da Série B

Concorrentes diretos na briga pelo acesso, Ponte Preta e Botafogo-SP ficaram no empate por 0 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, os dois times se mantêm dentro do G-4, mas a Ponte Preta, em quarto, com 12 pontos, pode perder a vaga para o CRB, que tem dois pontos a menos e ainda joga na rodada.

O Botafogo, com 16 pontos, divide a liderança com outro clube paulista, o Bragantino. A equipe de Bragança Paulista fica na frente porque tem nove gols de saldo, três a mais do que os botafoguenses.

A primeira etapa foi de domínio da Ponte Preta, aos menos na posse de bola. Com o domínio da bola em 69% do tempo de jogo, o time da casa envolvia o adversário, mas não conseguia finalizar com perigo. Nas poucas jogadas em que foi exigido, o goleiro Darley mostrou tranquilidade.

O Botafogo, por sua vez, atuou mais recuado e apostando nos contra-ataques, mas os erros de passe no meio-campo não permitiam que a bola chegasse em boa condição para os atacantes, especialmente o centroavante Rafael Costa, muito isolado dos demais companheiros.

Na segunda etapa, a postura das duas equipes permaneceu a mesma, mas os espaços começaram a aparecer, principalmente para o Botafogo. Na melhor chance do time visitante, Henan pegou a sobra após cruzamento e só não fez o gol porque Ygor praticou linda defesa.

A Ponte Preta se retraiu nos minutos finais e foi pressionada pela equipe visitante, mas conseguiu se defender bem e segurou o empate. Já no último minuto, o meia Gerson Magrão arriscou um belo chute de fora da área e quase deu a vitória à Ponte Preta. A bola explodiu no travessão para a sorte do Botafogo e o jogo terminou mesmo sem gols.

A Ponte Preta volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, em partida que abre a oitava rodada da Série B. Na terça-feira, o Botafogo visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Depois dessa rodada, a competição faz uma pausa de um mês para a disputa da Copa América.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 0 x 0 BOTAFOGO-SP

PONTE PRETA - Yogr; Arnaldo, Renan Fonseca, Airton e Abner; Camilo, Gerson Magrão, Marquinhos (Matheus Oliveira), Matheus Vargas (Alex Maranhão) e Dadá (Marcondele); Roger. Técnico: Jorginho.

BOTAFOGO - Darley; Lucas, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Vinícius Freitas (Leonan); Willian Oliveira, Marlon Freitas, Jonata Felipe e Murilo Henrique; Júlio César (Nadson) e Rafael Costa (Henan). Técnico: Roberto Cavalo.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos (Ponte Preta); Willian Oliveira e Murilo Henrique (Botafogo).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 58.595,00.

PÚBLICO - 5.864 pagantes (6.298 no total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).