Ponte Preta e Bragantino empatam em Campinas pela Série B

Debaixo de um sol forte, Ponte Preta e Bragantino ficaram no empate por 1 a 1 no duelo paulista disputado neste sábado, em Campinas, pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram anotados por dois atacantes experientes. Roger abriu o marcador para o time da casa, enquanto Thiago Ribeiro empatou para o visitante, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, a Ponte Preta fica com 41 pontos, na zona intermediária da classificação. O Bragantino segue tranquilo na liderança da Série B, com 59 pontos e perto do acesso. O time tem 12 pontos de distância sobre o América-MG, quinto colocado da competição com 47.

Desde o início foi o Bragantino quem criou as melhores chances de gol, parando na boa atuação de Ivan. Convocado para a seleção brasileira na penúltima convocação de Tite, o goleiro começou a trabalhar logo aos cinco minutos, após chute de Ytalo. Destaque da Série B, Claudinho quase abriu o marcador aos 21. Ele bateu de fora da área e a bola passou perto da meta adversária.

A Ponte tinha dificuldade em sair da boa marcação adversária e ofereceu pouco perigo ao goleiro Júlio César. No final do primeiro tempo, Ivan salvou o time campineiro mais duas vezes, em chute de Uillian Corrêa e em saída providencial quando Matheus Peixoto estava prestes a marcar.

O mandante voltou com outra postura para o segundo tempo e não demorou muito para criar uma chance. Aos oito minutos, Roger parou em Júlio César. No rebote, ele tocou para Araos que mandou a bola rente à trave. Foi o atacante quem abriu o marcador após uma série de falhas da defesa do Bragantino. Uillian Corrêa errou na saída de bola e Roger aproveitou para bater no canto de Júlio César.

O Bragantino conseguiu o empate aos 34 minutos. Claudinho chutou de longe, Ivan espalmou para frente e Thiago Ribeiro apareceu para empatar. O Bragantino teve Rafael Silva expulso ainda nos minutos finais, mas a partida terminou empatada.

Na próxima rodada, a Ponte Preta jogará somente em 27 de outubro, um domingo, contra o Vitória, novamente no Moisés Lucarelli. O Bragantino entra em campo na próxima sexta-feira à noite diante do Vila Nova, em casa.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 1 BRAGANTINO

PONTE PRETA - Ivan; Diego Renan, Renan Fonseca, Airton e Guilherme Guedes; Washington, Edson (Rafael Longuine), Araos (Dadá) e Renato Cajá (Camilo); Vico e Roger. Técnico: Gilson Kleina.

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz (Rayan), Ligger e Rafael Silva; Ricardo Ryller (Thiago Ribeiro), Uillian Correia e Claudinho; Matheus Peixoto, Wesley (Pedro Naressi) e Ytalo. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Roger, aos 16, e Thiago Ribeiro, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Vico, Guilherme Guedes e Washington (Ponte Preta); Rafael Carioca, Ricardo Ryller e Aderlan (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Rafael Silva (Bragantino)

RENDA - R$ 42.180,00.

PÚBLICO - 4.045 pagantes (4.488 total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).