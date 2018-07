Ponte Preta e CRB vencem e carimbam vagas na Copa do Brasil

Com a vantagem de atuarem em seus estádios e ao lado de suas torcidas, Ponte Preta e CRB confirmaram as suas vagas na segunda fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, quando realizaram os jogos de volta da fase inicial. Agora já são 22 times garantidos na próxima etapa da competição, que vai dar ao campeão o direito de disputar a Copa Libertadores de 2016.

Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Vilhena-RO por 3 a 0, com gols de Rildo, de cabeça, e de Fernando Bob e Adrianinho, ambos de pênalti. Com isso, o time paulista avançou porque na ida a Rondônia, com um time misto, tinha empatado por 1 a 1. O seu próximo adversário será o vencedor do confronto entre Boa-MG e Moto Clube-MA, que na ida, no Maranhão, empataram por 1 a 1.

No estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB garantiu a sua vaga ao ganhar do Amadense-SE, que tinha perdido em casa por 2 a 1. Assim, o time alagoano vai medir forças agora contra o vencedor de Grêmio e Campinense, que na última quarta-feira atuaram em Campina Grande (PB) com vitória gaúcha, por 2 a 1. O gol da vitória do CRB foi marcado por Dudu, aos 46 minutos do segundo tempo.

No estádio Serejão, em Taguatinga (DF), o Brasília perdeu para o Náutico por 1 a 0, no jogo de ida, com gol de Pedro Carmona. O duelo de volta será disputado em Pernambuco, no próximo dia 15, quando o clube do Recife pode até empatar para assegurar a classificação.