Ponte Preta e Guarani chegarão em clássico vivendo momentos distintos

A diferença na tabela de classificação é de apenas três pontos, mas Ponte Preta e Guarani chegam para o clássico do próximo sábado em momentos distintos. O tradicional dérbi campineiro está marcado para as 16h30, no estádio Moisés Lucarelli e é válido pela 23.ª rodada da Série B.

Apesar de ter o apoio da torcida - mais de 13 mil ingressos haviam sido vendidos até essa quarta-feira -, a Ponte entra em campo pressionada depois de ter perdido para o Londrina, por 1 a 0. O resultado faz o time comandado por João Brigatti cair para a oitava colocação, com 32 pontos.

O treinador reconheceu que a Ponte não fez uma boa partida em Londrina e a diretoria prometeu cobrar uma melhora dos jogadores. Até por isso, a tendência é que o time passe por mudanças. O volante João Vitor recebeu o terceiro cartão amarelo e virou desfalque.

Por outro lado, o Guarani chega motivado depois de ter feito uma das suas melhores apresentações nesta Série B, tanto que a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, no Brinco de Ouro, ficou "barata" ao adversário. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o time colou no G-4 e está em quinto lugar, com 35 pontos.

A boa notícia para o técnico Umberto Louzer é que nenhum dos sete jogadores pendurados foi amarelado e o volante Willian Oliveira ainda retorna de suspensão. Contra o Atlético-GO, o comandante poupou alguns titulares, como o meia Rafael Longuine e o atacante Matheus Oliveira.

Faltando três dias para o clássico, os dois times avisaram que as próximas atividades serão fechadas para a imprensa. Tática parecida foi adotada no primeiro turno, quando a Ponte Preta venceu o Guarani por 3 a 2, no Brinco de Ouro.