Ponte Preta e Guaratinguetá empatam por 1 a 1

O primeiro tempo foi bastante movimentado, apesar das diferentes disposições de cada time. A Ponte Preta, mais adiantada, tentou pressionar em busca do gol. O Guaratinguetá, mais precavido, também chegou com perigo na frente, explorando os contra-ataques.

O ritmo diminuiu na segunda etapa, mas ninguém desistiu de buscar o gol. A Ponte Preta teve mais chances, mas em chutes de longa distância, uma vez que não conseguia fazer as infiltrações na bem armada defesa visitante.

O Guaratinguetá, com as entradas dos meias Nenê e Marcinho, priorizou o passe e toque de bola na esperança de encaixar um contra-ataque, que não aconteceu.

O primeiro gol saiu aos 27 minutos, depois da insistência de Éder pelo lado esquerdo do ataque. A bola sobrou para Pablo Escobar, outro que tinha entrado no segundo tempo. Ele ajeitou e bateu, consciente, de perna esquerda no canto direito do goleiro Jailson.

O Guaratinguetá empatou aos 35 minutos com o zagueiro Gustavo Bastos. Ele desviou de cabeça a falta cobrada por Nenê, com efeito, pelo lado direito.

Pela quinta rodada, os dois times voltam a campo no sábado. A Ponte Preta vai enfrentar o São Caetano, provavelmente no Canindé porque o estádio Anacleto Campanella continua interditado, enquanto que o Guaratinguetá vai receber o Santo André, no Vale do Paraíba.

Ficha técnica

Ponte Preta 1 x 1 Guaratinguetá

Ponte Preta - Eduardo Martini; Alex Santos, Diego Jussani, Naldo e Vicente; Jonata Escobar (Jair), Josimar, Tinga e Junai (Éder); Marcelinho e Reis (Pablo Escobar). Técnico: Jorginho.

Guaratinguetá - Jaílson; Júlio César, Gustavo Bastos e Éverton; Fábio Silva (Leandro), César Santiago, Goeber, Alan (Nenê) e Renato Peixe; Serginho e Tozin (Marcinho). Técnico: Roberval Davino.

Gols - Pablo Escobar, aos 27, e Gustavo Bastos, aos 35 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Júlio César e César Santiago (Guaratinguetá).

Árbitro - Guilherme Cereta de Lima (SP).

Renda - R$ 26.840,00.

Público - 3.628 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).