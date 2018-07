Ponte Preta e Icasa mudam de técnicos na Série B Dois clubes da Série B do Campeonato Brasileiro trocaram de treinador nesta segunda-feira. Deixaram o emprego Dado Cavalcanti, da Ponte Preta, e Tarcísio Pugliese, do Icasa. O primeiro saiu do comando da equipe campineira após a derrota para o Avaí. Já o segundo larga o clube cearense para apostar no Ituano, clube que disputa a Série D e venceu o Paulistão. A equipe de Itu havia perdido Doriva para o Atlético-PR.