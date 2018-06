Ponte Preta é surpreendida pelo Linense em Campinas e é derrotada por 1 a 0

Após conseguir uma importante vitória na estreia diante do Corinthians em pleno estádio do Pacaembu, em São Paulo, a Ponte Preta decepcionou os seus torcedores neste domingo e perdeu para o Linense por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Apesar do tropeço, a Ponte Preta segue na liderança do Grupo B com três pontos, na frente de Santo André e São Paulo, com um ponto cada, e São Caetano, sem nada. O Linense, que somou os seus primeiros pontos após perder para o Santos na estreia, não deixou os seus concorrentes dispararem no Grupo A.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pela Ponte Preta, mas o Linense é quem desceu para o intervalo em vantagem no placar. Silvinho, de cabeça, e depois em chute colocado, assustou em duas oportunidades. Renan Fonseca também levou perigo em cabeçada para fora. Aos 43 minutos, Kadu finalizou rasteiro, Ivan rebateu e Wilson, que estava em posição de impedimento, completou para o gol.

Na volta do intervalo, Renan Fonseca quase empatou em cabeçada por cima, mas a melhor chance viria aos 10 minutos. Felipe Saraiva finalizou rasteiro e Yuri desviou no meio do caminho. A bola acertou o travessão e depois foi tirada pela zaga. O Linense não passou do meio de campo na etapa final e abusou das faltas, mas conseguiu segurar a Ponte Preta e voltar para Lins (SP) com os três pontos.

A Ponte Preta volta a campo nesta quinta-feira contra o Santos, às 19h30, de novo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Linense recebe o São Caetano na quarta, às 17 horas, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Os jogos serão válidos pela terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 x 1 LINENSE

PONTE PRETA - Ivan; Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Jeferson (Orinho); Marquinhos (Marciel), Tiago Real e Léo Artur (Thiaguinho); Felipe Saraiva, Yuri e Silvinho. Técnico: Eduardo Baptista.

LINENSE - Victor Golas; Reginaldo, Adalberto, Leandro Silva e Fernandinho (Matheus Lopes); Bileu, Marcão Silva, Kadu (Eduardo) e Thiago Humberto; Danielzinho e Wilson (Kauê). Técnico: Moacir Júnior.

GOL - Wilson, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago Real e Marciel (Ponte Preta); Leandro Silva, Thiago Humberto, Marcão Silva e Fernandinho (Linense).

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois.

RENDA - R$ 50.065,00.

PÚBLICO - 2.996 pagantes.

ESTÁDIO - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).