Ponte Preta e Vasco iniciam sequência de três duelos

Com campanha irregular na Série B do Campeonato Brasileiro e, portanto, fora da zona de acesso à Série A, o Vasco volta as atenções nesta quarta-feira para a Copa do Brasil e enfrenta às 22 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, um adversário que é considerado um dos principais rivais na luta pela volta à elite do futebol. O jogo contra a Ponte Preta é válido pela terceira fase da competição e não há mais a vantagem do visitante de garantir classificação com vitória por diferença mínima de dois gols.

O técnico Adilson Batista não poderá contar com Pedro Ken, que sofreu estiramento muscular no joelho direito e deve ficar seis semanas fora de atividade. A vaga deve ser ocupada pelo paraguaio Aranda, que substituiu Pedro Ken durante o jogo do último sábado, em que o Vasco empatou com o América-RN por 1 a 1, em São Januário, pela Série B. Na partida, o titular sofreu a lesão.