Ponte Preta e Vila Nova empatam e continuam fora do G-4 da Série B

Ponte Preta e Vila Nova perderam mais uma oportunidade de se aproximarem da briga pelas primeiras colocações da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times empataram por 1 a 1 na noite desta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 24ª rodada.

Com o resultado, a Ponte chega a 34 pontos, na oitava posição, enquanto o Vila Nova, com dois pontos a mais (36), é o sétimo colocado. Os dois seguem em busca de um lugar dentro do G4, a zona de acesso à primeira divisão, que começa com o Guarani, em quarto com 37.

O time paulista começou mais presente no campo de ataque e buscou o primeiro gol até os 27 minutos, quando Gastón Filgueira agarrou Renan Fonseca dentro da área e o árbitro paranaense Rodolpho Toski Marques marcou pênalti. Danilo Barcelos cobrou com tranquilidade, deslocou o goleiro e marcou seu primeiro gol no retorno ao time de Campinas.

O gol fez com que o time da casa diminuísse o ritmo e, aos poucos, o Vila Nova passou a responder. Os visitantes terminaram o primeiro tempo com uma postura mais ofensiva e tentando propor o jogo, enquanto a Ponte ficava recuada e apostava nos contragolpes. Mesmo assim, os mandantes se seguraram bem e levaram a vantagem para o intervalo sem sustos.

No segundo tempo, a pressão do Vila Nova aumentou. Primeiro, aos dez minutos, Matheus Anderson arriscou de fora da área, o goleiro Ivan espalmou e a bola ainda tocou no travessão antes de sair em escanteio. No minuto seguinte, Vinícius Leite cruzou da direita para Alex Henrique, de cabeça, completar para o fundo do gol e empatar a partida.

A partida voltou a ficar mais aberta no final, com os dois times buscando o gol da vitória. Mesmo assim, ninguém mais conseguiu movimentar o placar e o jogo terminou com o empate que não foi bom para ninguém.

O Vila Nova volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Oeste no Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela 25ª rodada da Série B. Na terça, a Ponte Preta enfrentará o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, também na capital de goiana.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 x 1 VILA NOVA

PONTE PRETA - Ivan; Ruan (Victor Rangel), Renan Fonseca, Léo Santos e Nicolas; Nathan, Paulinho, João Vitor (Bruno Ramires) e Igor Vinícius; Danilo Barcelos (Felipe Saraiva) e Júnior Santos. Técnico: João Brigatti.

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Moacir, Naylhor, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Heitor, Wellington Reis, Alan Mineiro (Juninho) e Mateus Anderson (Léo Itaperuna); Alex Henrique e Vinícius Leite (Hélder). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Danilo Barcelos (pênalti), aos 27 minutos do primeiro tempo. Alex Henrique, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ruan (Ponte Preta); Naylhor, Gastón Filgueira, Heitor, Wellington Reis e Vinícius Leite (Vila Nova).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA - R$ 45.150,00.

PÚBLICO - 2.693 pagantes (3.027 no total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).