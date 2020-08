Ponte Preta e Vitória empatam por 3 a 3 em jogo movimentado na Série B

Ponte Preta e Vitória fizeram um jogo muito movimentado pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e ficaram no empate por 3 a 3, no estádio Moisés Lucarelli, nesta sexta-feira, em Campinas.

O resultado foi lamentado pelos jogadores da Ponte Preta, que venciam até os 44 minutos da etapa final e sofreram o empate. O time campineiro ainda não ganhou na competição e ocupa a 12.ª colocação com dois pontos. O Vitória, com cinco pontos, segue invicto, mas deve perder a vaga no G4 no complemento da rodada.

O primeiro tempo foi muito movimentado, com direito a quatro gols e duas bolas na trave. Logo aos sete minutos, Thiago Carleto cruzou da esquerda e Mateusinho completou de cabeça. O goleiro Ivan conseguiu espalmar, mas o próprio Mateusinho pegou o rebote para abrir o placar.

A Ponte Preta reagiu e conseguiu virar com dois gols em cinco minutos. Aos 28, Osman, Camilo e Zé Roberto tabelaram até a bola chegar a Neto Moura, que empatou. Na sequência, João Paulo recebeu lançamento longo de Camilo, deu lindo drible em Jonathan Bocão e virou o jogo com toque na saída do goleiro aos 33 minutos.

Ainda antes do intervalo, Rayan saiu jogando errado, Mateusinho recuperou a bola para o Vitória e serviu Léo Ceará, que completou para o gol e deixou tudo igual novamente aos 37 minutos.

No segundo tempo, a pressão da Ponte Preta se intensificou e o time da casa buscou o gol da vitória, mas perdeu muito em criação após as saídas de Camilo e Osman. Mesmo assim, ficou na frente com gol do estreante Matheus Peixoto, aos 34 minutos. Apodi cruzou da direita, Moisés cabeceou para defesa do goleiro Ronaldo e o centroavante, que entrou no lugar de Osman, mandou o rebote para as redes.

O jogo parecia resolvido, mas o Vitória ainda teve tempo de empatar novamente. No final do tempo normal, Rafael Carioca arriscou de fora da área e superou o goleiro Ivan para sacramentar o empate por 3 a 3 aos 44 minutos.

A Ponte Preta volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Oeste, na Arena Barueri, pela quarta rodada da Série B. Na quarta-feira, o Vitória recebe o Náutico no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 3 X 3 VITÓRIA

PONTE PRETA - Ivan; Apodi, Wellington Carvalho, Rayan (Luizão) e Ernandes; Luís Oyama, Neto Moura, João Paulo e Camilo (Moisés); Osman (Matheus Peixoto) e Zé Roberto. Técnico: João Brigatti.

VITÓRIA - Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Gabriel Furtado (Jordy Caicedo) e Thiago Carleto; Fernando Neto, Guilherme Rend e Rodrigo Andrade (Jean); Mateusinho (Rafael Carioca), Léo Ceará (Marcelinho) e Eduardo (Felipe Garcia). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Mateusinho, aos 7, Neto Moura, aos 28, João Paulo, aos 33, e Léo Ceará, aos 37 minutos do primeiro tempo. Matheus Peixoto, aos 34, e Rafael Carioca, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

CARTÕES AMARELOS - Wellington Carvalho (Ponte Preta); Jonathan Bocão, Thiago Carleto e Guilherme Red (Vitória).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).