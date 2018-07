Ponte Preta empata com Goiás em casa e fica fora do G-4

A Ponte Preta decepcionou os torcedores que compareceram ao estádio Moisés Lucarelli na manhã deste domingo ao não sair do 0 a 0 com o Goiás. O time de Campinas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do rival, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu a chance de voltar ao G-4 da tabela.

Com 13 pontos, a Ponte ocupa o quinto lugar, mas pode perder posições no decorrer da rodada, neste domingo. Já o Goiás segue na parte interior da tabela, no provisório 11º lugar, agora com nove pontos.

Mesmo com o resultado, o time campineiro teve o que comemorar. Continua invicto, ao lado do Sport, e teve seu "dia do fico" porque com sete jogos disputados pelos seus principais jogadores, como Renato Cajá e Fernando Bob, eles não podem mais se transferir para clubes rivais no Brasileirão.

O JOGO

Atuando diante de sua torcida, que retornou ao estádio após um mês ausente devido a punição de dois jogos com portões fechados, o time paulista tomou as ações ofensivas. Apesar do forte calor, foi ao ataque e quase marcou com Thiago Alves, mas Renan fez boa defesa. O Goiás não ficou apenas na defensiva e equilibrou o jogo.

Tentando se aproveitar dos contra-ataques, os visitantes obrigaram Marcelo Lomba a fazer duas boas defesas na etapa inicial. Diferente dos outros jogos, a Ponte Preta sofreu para conseguir furar o bloqueio defensivo do Goiás.

Na etapa complementar a Ponte Preta voltou melhor e criando mais chances claras de gol. Logo no começo, Diego Oliveira e Renato Cajá arriscaram chutes fortes, mas a bola se perdeu pela linha de fundo.

Apesar de ter o domínio do jogo, a Ponte Preta pecava no último passe e não conseguia colocar Renan para trabalhar. O time chegou a marcar com Cesinha, mas o atacante estava impedido. Contente com o empate, o Goiás pouco fez no segundo tempo. Mas ficou feliz em levar um ponto para casa.

Depois do empate sem gols neste domingo, a Ponte só volta a campo pelo Brasileirão no dia 24 (quarta-feira), contra o Fluminense, no Maracanã. O Goiás vai enfrentar o lanterna Joinville no próximo domingo, dia 21, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 x 0 GOIÁS

PONTE PRETA - Marcelo Lomba; Rodinei, Tiago Alves, Pablo e Gilson (Juninho); Josimar, Fernando Bob e Renato Cajá; Biro Biro, Diego Oliveira (Cesinha) e Felipe Azevedo (Roni). Técnico: Guto Ferreira.

GOIÁS - Renan; Clayton Sales, Felipe Macedo, Fred e Rafael Forster; Rodrigo (Péricles), Patrick, Diogo Barbosa e Felipe Menezes (William Kozlowski);Bruno Henrique (Carlos Eduardo) e Wesley. Técnico: Hélio dos Anjos.

CARTÕES AMARELOS - Pablo e Thiago Alves (Ponte Preta); Bruno Henrique, Clayton Sales e Patrick (Goiás).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

RENDA - R$ 208.780,00.

PÚBLICO - 9.846 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).