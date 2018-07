Ponte Preta empata com lanterna e perde chance de assumir 2º lugar no Grupo B

Com este resultado, os donos da casa chegaram ao quarto jogo sem vitória, com dois empates e duas derrotas. Sequência que mantém o time na última posição do Grupo C e também no geral, com seis pontos. A Ponte, por sua vez, continua a fazer uma campanha irregular. Os campineiros dormem no terceiro lugar do Grupo B, com 13 pontos.

Apesar de a Ponte Preta controlar mais a posse de bola, sofreu forte marcação no primeiro tempo e teve poucas oportunidades de gols. Na segunda etapa, o Capivariano teve uma ótima chance. Aos sete minutos, o lateral Jeferson tentou afastar pela direita e jogou em cima do atacante Rodolfo, que cruzou rasteiro. Sozinho, o volante Wigor mandou no travessão.

O time da casa continuou mais incisivo nos minutos seguintes, sempre rondando a área adversária. Aos 24 minutos, o lateral-direito Maguinho chutou cruzado e João Carlos espalmou. Na sobra, o meia Anderson Rosa mandou por cima do gol.

Na próxima quarta-feira, às 17 horas, o Capivariano volta a campo para enfrentar o Oeste, no Estádio dos Amaros, em Itápolis. Enquanto isso, a Ponte Preta joga contra o vice-lanterna Mogi Mirim, no mesmo dia, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

CAPIVARIANO 0 X 0 PONTE PRETA

CAPIVARIANO - Cléber Alves; Maguinho, Rafael Bonfim, Leandro Silva e Vicente; Jácio, Wigor (Chico), Fabrício e Kleiton Domingues (Anderson Rosa); Romão (Carlão) e Rodolfo. Técnico: Roberto Fernandes.

PONTE PRETA - João Carlos; Jeferson, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; Renato (Eurico), João Vitor, Felipe Azevedo (Taiberson), Rhayner e Clayson (Felipe Menezes); Wellington Paulista. Técnico: Alexandre Gallo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Vicente e Fabrício (Capivariano); Wellington Paulista, Renato e João Vítor (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Taiberson (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).