Ponte Preta empata com o Linense e segue em jejum em casa

Sem vencer em casa nesta temporada, o time campineiro se encontra na 10.ª colocação, com nove pontos. Já são nove jogos sem vitória - desde 12 de outubro, quando bateu o Sport por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Já o Linense chegou aos seis e segue na zona de rebaixamento, ocupando o 17.º lugar.

Tentando quebrar o jejum de vitórias no seu estádio, a Ponte Preta partiu para cima desde o primeiro minuto e abriu o placar aos 12. Renatinho cruzou fechado, ninguém desviou e a bola entrou no canto do goleiro Paulo Musse. No entanto, a alegria da torcida pontepretana durou apenas oito minutos. Léo Costa cruzou para dentro da área, o atacante Fausto antecipou Ferrón e cabeceou no ângulo de Bruno. O time de Campinas tinha maior posse de bola, enquanto o Linense apostava nos contra-ataques.

Na etapa final, apoiada pela sua torcida, a Ponte Preta teve maior posse de bola e criou as principais chances de gol, mas esbarrou em uma noite inspirada de Paulo Musse. Na melhor chance, o zagueiro Bruno Quadros desviou contra o próprio gol e o número 1 do Linense fez linda defesa.

A Ponte Preta volta a campo no próximo domingo contra o São Bernardo, às 19h30, no Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela oitava rodada do Paulistão. Já o Linense terá pela frente o Prudente no sábado, também às 19h30, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

PONTE PRETA - 1 - Bruno; Eduardo Arroz, Leandro Silva, Ferron e Uendel; Mancuso (Gerson), Josimar, Gil e Renatinho; Válber (Tiago Luís) e Rômulo (Ricardinho). Técnico: Gilson Kleina.

LINENSE - 1 - Paulo Musse; Erick, Marcelo (Guaru), Bruno Quadros e Éder (Turatto); Rocha, Marcus Vinícius, Marcelo Santos e Léo Costa (André Bilinha); Fausto e André Luiz. Técnico: Vilson Tadei.

Gols - Renatinho, aos 12, e Fausto, aos 20 minutos do primeiro tempo; Cartões amarelos - Josimar, Mancuso e Leandro Silva (Ponte Preta); Marcelo (Linense); Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra; Renda - R$ 29.538,00; Público - 3.531 pagantes; Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

