Ponte Preta empata com o Santa Cruz, mas segue líder

A vitória não veio, mas ao menos a Ponte Preta manteve a sua invencibilidade de oito jogos e a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Em um dia de forte calor em Campinas - média superior a 30ºC -, a equipe paulista empatou com o Santa Cruz por 1 a 1, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, pela 29.ª rodada.

Foi o segundo empate seguido em casa dos paulistas, que vinham de um 2 a 2 com o Paraná. Apesar da decepção dos quase 9 mil pagantes pelo tropeço, a Ponte Preta conseguiu manter-se na ponta, com 54 pontos. Supera o Vasco apenas no número de vitórias: 15 a 14. Do outro lado, o Santa Cruz perdeu a chance de diminuir, pelo menos um pouco, a distância para o G-4. Agora soma 39 pontos, em posição intermediária.

Ao contrário do que ocorreu nos últimos jogos em casa, a Ponte Preta começou a partida em um ritmo muito lento. O futebol cadenciado beneficiou o Santa Cruz, que evitou a pressão e ainda teve espaço para ir ao ataque. Aos 20 minutos, os visitantes abriram o placar em jogada de bola parada. O lateral Tony cobrou falta da direita e o zagueiro Everton Sena desviou de cabeça.

Sem o mesmo toque de bola de outras partidas, a Ponte Preta encontrou muitas dificuldades para criar chances de gol. O empate aconteceu apenas 23 minutos, em uma cobrança de falta ensaiada. O volante Fernando Bob bateu na cabeça do zagueiro Tiago Alves, que ajeitou e o atacante Cafu bateu na saída do goleiro Tiago Cardoso.

Pela 30.ª rodada, na próxima sexta-feira, às 19h30, a Ponte Preta volta campo para enfrentar a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo. Já o Santa Cruz, em jogo adiado da 16.ª rodada, enfrenta o Bragantino, nesta terça, às 19h30, no estádio do Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 1 SANTA CRUZ

PONTE PRETA - Roberto; Rodinei, Tiago Alves (Raphael Silva), Gilvan e Bryan; Fernando Bob, Juninho, Thomás (Rodolfo) e Adrianinho (Rafael Costa); Cafu e Alexandro. Técnico: Guto Ferreira.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony (Ailton), Everton Sena, Renan Fonseca e Tiago Costa; Sandro Manoel, Bileu, Danilo Pires, Wescley e Julinho (Keno depois Renatinho); Léo Gamalho. Técnico: Oliveira Canindé.

GOLS - Everton Sena, aos 20 minutos do primeiro tempo; Cafu, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adrianinho e Rodinei (Ponte Preta); Everton Sena e Léo Gamalho (Santa Cruz).

CARTÃO VERMELHO - Tiago Costa (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Devarly Lira do Rosário (ES).

RENDA - R$ 131.286,00.

PÚBLICO - 8.609 pagantes.LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).