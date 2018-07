Ponte Preta empata com Vila Nova e fica distante do G-4 Enquanto houver chance, existe esperança. Com esta mentalidade, a Ponte Preta saiu do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, após arrancar o empate contra o Vila Nova por 2 a 2, nesta terça-feira, pela 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 46 pontos, na oitava colocação, apesar de chegar ao quarto jogo sem vencer e interromper uma série de três derrotas seguidas, o time campineiro vai terminar a rodada a nove pontos do G-4 faltando seis rodadas para o final da competição.