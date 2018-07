Ponte Preta empresta Éverton Santos ao Figueirense

SÃO PAULO - Na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta continua a reformular seu elenco. Através de seu site oficial, a Macaca anunciou o empréstimo do atacante Éverton Santos para o Figueirense. O jogador, que possui contrato com a equipe de Campinas até 2015, permanecerá no time de Santa Catarina até o fim deste ano.

Além do atacante, que havia chegado a Ponte no início de 2013, a Ponte Preta também anunciou a rescisão contratual de forma amigável do volante Paulo Roberto e do meia Rafinha. Os jogadores, que têm seus passes ligados ao Audax, devem ser reemprestados para Figueirense e Guaratinguetá, respectivamente.

Antes de voltar suas atenções ao Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Jorginho receberá o Deportivo Pasto (COL), nesta quarta-feira. A partida, válida pela Copa Sul-Americana, acontecerá no estádio Moisés Lucarelli, às 19h30.