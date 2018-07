Ponte Preta empresta lateral Ferrugem a time japonês Vissel Kobe

Após disputar o último Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, o lateral Ferrugem definiu seu novo destino para a temporada de 2015. Em negociação para renovar com a Ponte Preta, dona de seus direitos, ele foi anunciado, na manhã desta segunda-feira, como novo reforço do Vissel Kobe, do Japão, mesmo clube onde jogava o ex-palmeirense Mazinho e tem como técnico o brasileiro Nelsinho Baptista.

A diretoria da Ponte ainda não anunciou oficialmente a saída do jogador, mas já garantiu que está tudo acertado, restando apenas resolver uma pendência financeira que tem a receber do Corinthians e o tempo de renovação contratual. A tendência é que estenda seu vínculo com a Ponte até 2017. O jogador fechou com o Vissel Kobe por empréstimo de uma temporada, em contrato que irá até 1º de janeiro de 2016.

O Corinthians tem uma dívida de R$ 312 mil pelo empréstimo de Ferrugem. Com o pagamento atrasado, a Ponte entrou na Justiça contra o clube da capital, cobrando duas parcelas não recebidas. Após o acerto com o Vissel Kobe, a equipe campineira procurou a diretoria corintiana para renegociar a dívida, já que o jogador tinha contrato com o Corinthians até maio.

Pouco utilizado pelo técnico Mano Menezes em 2014, Ferrugem foi revelado pelo São Mateus, do Espírito Santo, e logo se transferiu para o Gama. Teve passagem também pelo Brasiliense, antes de acertar com a Ponte Preta. Na equipe de Campinas, apareceu bem em 2013, mas acabou sofrendo uma grave lesão, que o tirou dos gramados por quase um ano.