Ponte Preta empresta meia André para Linense A Ponte Preta confirmou nesta quarta-feira o empréstimo do meia André para o Linense, que voltará a disputar o Campeonato Paulista após 54 anos. Com contrato em vigor até o final de 2012, o jogador permanecerá no clube de Lins até o término do Estadual de 2011, em maio.