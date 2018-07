Ponte Preta empresta volante Alef ao Olympique de Marselha

A diretoria da Ponte Preta oficializou nesta quarta-feira o empréstimo do volante Alef, de 19 anos, para o Olympique de Marselha, da França e o atleta já não joga mais a série B. A promessa do time campineiro assinou contrato por empréstimo até o meio de 2015, com possibilidade de compra ao final do acordo.

A Ponte, que possui 40% dos direitos econômicos de Alef, não revelou os valores da transação. No entanto, estima-se que o empréstimo de um ano renderá cerca de 250 mil euros (R$ 760 mil) ao clube. A multa rescisória em caso de uma negociação em definitivo é de R$ 8,25 milhões.

O volante embarcou, na semana passada, mas o anúncio só foi feito após a aprovação nos exames médicos. "Vamos seguir caminhos distintos, mas nos encontraremos com certeza um dia. Agradeço a torcida por todo apoio e o bom filho à casa torna", disse o meio-campista.

Nos próximos dias, o técnico Guto Ferreira pode ter mais baixas. Com um elenco com mais de 40 jogadores, o clube pretende anunciar algumas dispensas. Vela lembrar que, na terça-feira, o clube liberou o lateral-esquerdo Magal, contratado pelo Bragantino, e o atacante Vinícius, que negocia com o Juventude.

Até mesmo jogadores que chegaram com destaque, como o atacante Edno, podem ser negociados. "Se aparecer uma proposta que seja boa para o Edno e para o clube, não vejo problema nenhum em abrir negociação. Mas quero deixar bem claro que a Ponte não está leiloando e nem colocando o Edno no mercado", explicou o coordenador de futebol Gustavo Bueno.