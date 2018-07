Ponte Preta encaminha renovação com volante Baraka para 2013

CAMPINAS - A Ponte Preta está cada vez mais próxima de anunciar a renovação do volante Baraka, que esteve em campo 37 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Sem propostas de outros clubes, o jogador aceitou a proposta salarial do time campineiro de progressão anual de vencimentos. Faltam apenas alguns detalhes para o anúncio oficial, como a liberação do Mogi Mirim.

Para isso, a Ponte Preta pode comprar 50% dos direitos econômicos do jogador e, com isso, adquirir os direitos federativos sobre o volante, figura importante no elenco ponte-pretano.

A novela da renovação de Baraka se arrasta desde o final do Brasileirão. Destaque da competição, o volante tinha desejo de ficar na Ponte, mas o empresário do dele, Eduardo Uram, confirmou que o meio-campista havia recebido sondagens de outros clubes, inclusive do São Paulo, mas as negociações não evoluíram e o volante deve renovar com a Ponte nos próximos dias.

Ele deve ser o quarto jogador que fez parte do elenco desta temporada a ficar no clube. Antes dele, o goleiro Edson Bastos, e o zagueiro Ferron assinaram um pré-contrato e o meia Marcinho se colocou à disposição para cumprir o contrato até maio.