Ponte Preta encara o Sapucaiense em gramado sintético

Pensando em manter a boa campanha que já realiza no Campeonato Paulista, a Ponte Preta vai ao estádio Passo D’areia, em Porto Alegre (RS), enfrentar o Sapucaiense, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na estreia das duas equipes na edição 2012 da Copa do Brasil.

Com 24 pontos conquistados em 13 partidas, a equipe campineira é a sexta colocada do Estadual e acumula uma série de três vitórias consecutivas, enquanto os adversários disputam a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, em que ocupam a segunda colocação do Grupo 2, e vêm de uma vitória por 3 a 2 sobre a equipe do União.

Uma das preocupações dos pontepretanos para a partida desta quarta-feira é a grama do estádio Passo D’areia, que é sintética. Com o gramado pouco usual em competições nacionais, o técnico Gilson Kleina teve que realizar alguns treinamentos diferenciados durante a semana.

“A grama sintética deixa o jogo mais rápido e duro. A escola gaúcha é de força e vamos ter um jogo muito brigado e disputado. A Copa do Brasil é chance dos pequenos, então temos que estar ligados o tempo todo”, declarou o treinador.

Sobre a escalação da Macaca, Kleina não demonstrou preocupação, já que, de acordo com o esquema empregado por ele na equipe, não existem titulares e reservas: de todo o elenco, apenas dois jogadores não vestiram a camisa da Ponte este ano, Charles e Sandro Silva, o restante do elenco realiza uma espécie de revezamento entre as partidas.

Assim, jogadores mais novos têm a oportunidade de integrar a equipe principal, como é o caso do lateral Renan, de 21 anos, que viajou com o time para Porto Alegre e deve entrar em campo como titular pela terceira vez nesta temporada.

Em caso de vitória da Ponte Preta por dois gols ou mais de diferença, a equipe paulista estará classificada para a segunda fase da Copa do Brasil e eliminará automaticamente a partida de volta, marcada inicialmente para a próxima quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli.