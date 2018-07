Ponte Preta espera fechar elenco antes de janeiro para próxima temporada

Apesar de sofrer algumas baixas importantes, a Ponte Preta conseguiu manter a base do time que disputou o Campeonato Brasileiro e ainda acertou com alguns reforços que chegam para ser titulares. Com isso, o executivo de futebol Ocimar Bolicenho garante que o elenco está praticamente fechado, restando apenas contratações pontuais.

Nesta segunda-feira, a diretoria renovou o empréstimo do lateral-esquerdo Uendel, que pertence ao Grêmio. O novo vínculo vai até o Paulistão deste ano e ele já tem um pré-contrato assinado por mais três temporadas. Agora, o clube trabalha para manter o meia Nikão, que foi emprestado pelo Atlético-MG até dezembro. Como não será aproveitado pelo técnico Cuca, o jogador tem grandes chances de continuar em Campinas.

Ainda essa semana, o clube campineiro espera apresentar um reforço de ponta e que chegue para ser titular. O técnico Guto Ferreira ainda aguarda um lateral-direito, um meia e um atacante de velocidade.

Até este momento, a diretoria contratou 11 jogadores, são eles: o lateral Tiago Cametá (ex-Remo), os volantes Bruno Silva (ex-Avaí), Ferrugem (ex-Brasiliense) e Memo (ex-Santa Cruz), os meias Dinelson (ex-Daegu, da Coréia do Sul), Wellington Bruno (ex-Flamengo), Diego Rosa (ex-Vasco) e Geovane (ex-Ceará), e os atacantes Dênnis (ex-Atlético-PR), Chiquinho (ex-Corinthians) e William (ex-Vitória).

A estreia da Ponte Preta no Paulistão será contra o Mogi Mirim, no dia 20 de janeiro, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.