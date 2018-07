Ponte Preta espera surpreender mais uma vez na Sul-Americana

A Ponte Preta é o time menos badalado dentre os brasileiros que estão na Copa Sul-Americana. Quer provar que isso não significa fraqueza na competição. Pelo contrário. Sem alarde, a equipe de Campinas tem ficado entre os primeiros colocados nas competições que disputou nos últimos anos e vai se acostumando com a rotina de jogar torneios internacionais. Assim, espera surpreender também nesta Sul-Americana.

A Ponte, de Gilson Kleina, enfrenta nas oitavas de final o Sport, dia 13 de setembro, na Ilha do Retiro, e depois dia 20, no Moisés Lucarelli. Será um desafio nacional em um torneio internacional em que o time campineiro já mostrou força dentro e fora de casa.

Na primeira fase, o time alvinegro não se deixou levar pela pressão de encarar um rival argentino e, após empatar sem gols em Campinas e por 1 a 1 fora de casa, deixou para traz o Gimnasia La Plata. Em seguida, a Ponte sobrou diante do Sol de América.

Ganhou por 1 a 0 em casa e venceu por 3 a 1, no Paraguai. Os resultados servem como credenciais para uma equipe que acabou em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado e nesta temporada já surpreendeu muita gente chegando na decisão do Paulista, após eliminar os poderosos e mais credenciados Palmeiras e Santos.

Como tem feito nos últimos anos, a Ponte monta seu elenco aproveitando garotos da base, atletas mais experientes, como Emerson Sheik, Aranha e Fábio Ferreira. Mas também se vê obrigada a mudar o elenco no meio da temporada. A boa campanha no Estadual, por exemplo, fez o time perder Clayson e Ravanelli e ver outros atletas deixando o clube ainda na fase inicial da Sul-Americana.

Por isso, a equipe já teve muitas trocas de nomes na lista dos inscritos para a competição da América. A troca pegou até mesmo o comando do time, que tinha Felipe Moreira como treinador no início da temporada e agora trabalha com Gilson Kleina - desde março. A Ponte tem esperança de, mais uma vez, surpreender. Desta vez, em âmbito internacional.

Lucca vira o exemplo para a equipe

Lucca é a personificação da Ponte Preta na temporada. O atacante chegou ao clube no início do ano cercado de desconfiança, após passagem sem brilho pelo Corinthians. Em Campinas, conseguiu se entrosar rapidamente, tornou-se goleador da equipe, briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro e hoje é quem parece ter mais condições de fazer a diferença em campo.

O jogador, que ainda pertence ao Corinthians, sabe que a Sul-Americana é uma boa oportunidade de aparecer também para os clubes do exterior e, quem sabe, conseguir despertar o interesse de grandes equipes do futebol europeu. “O futebol é muito midiático. Quem faz gols acaba aparecendo um pouco mais e atrai olhares das pessoas em todos os lugares. Mas tenho de saber lidar com isso. Não tenho do que reclamar, mas tenho de continuar mantendo a pegada”, comentou o jogador, um dos homens de confiança de Gilson Kleina.

O torneio sul-americano também é interessante ao treinador. É boa chance de ele mostrar trabalho e conquistar seu primeiro título internacional. O técnico da Ponte ganhou apenas dois canecos estaduais (Alagoano e Paranaense, por Coruripe e Iraty, respectivamente) e um Brasileiro da Série B (pelo Palmeiras).