Ponte Preta 'esquece' Sul-Americana e foca no Grêmio

CAMPINAS - A classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana ficou para trás. Agora o foco está na reabilitação no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a Ponte Preta enfrenta o Grêmio, às 18h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 17.ª rodada, para tentar deixar a zona de rebaixamento, a maior preocupação de momento.

O time campineiro perdeu as últimas três partidas pelo Brasileirão - diante de Vitória, Goiás e Cruzeiro - e caiu para a 17.ª colocação, com 15 pontos. A diferença para o Criciúma, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de dois pontos. No entanto, a Ponte Preta tem um jogo a menos.

Para não dar pistas ao adversário, o técnico Jorginho realizou o último treinamento antes da partida, nesta sexta-feira, com os portões fechados para a imprensa. O treinador, porém, não fez mistério em relação à escalação e disse que deve manter praticamente o mesmo time do empate com o Criciúma, pela Sul-Americana. A única mudança é a entrada do artilheiro William, recuperado de uma lesão na panturrilha, no lugar de Everton Santos.

"Vamos ver se vamos repetir o time, mas o desejo é esse. Não sou muito de fazer mistério e o que fizemos nesta manhã foi mais um trabalho de posicionamento. Por isso achei melhor não ter nenhuma imagem", comentou Jorginho antes de embarcar para Porto Alegre à tarde.

O atacante Rildo não conseguiu se recuperar de uma lesão no tornozelo e foi vetado pelo departamento médico, assim como o zagueiro reserva Ferron, que sentiu uma lesão durante o treinamento da última quinta. Os outros jogadores estão todos à disposição de Jorginho.

Nesta sexta, a diretoria confirmou a contratação do atacante Adaílton, que não vinha sendo aproveitado por Caio Júnior no Vitória. Ele passou por exames médicos no estádio Moisés Lucarelli e será emprestado até o fim do ano.