Ponte Preta está definida com duas mudanças para a partida contra o Santos

Um treino fechado, nesta terça-feira, no Centro de Treinamento do Jardim Eulina, em Campinas (SP), praticamente confirmou duas mudanças no time da Ponte Preta para enfrentar em casa o Santos, nesta quinta, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli. O volante Marciel e o atacante Fellipe Cardoso têm suas presenças garantidas para dar mais força ao time.

Marciel foi emprestado pelo Corinthians e só atuou parte do segundo tempo na derrota para o Linense, no último domingo, pela segunda rodada, em Campinas. Mas deu qualidade ao meio de campo, principalmente na transição e o passe, e mostrou mais qualidades do que o esforçado garoto Marquinhos, que tinha ido bem na vitória sobre o Corinthians na estreia.

No ataque, Fellipe Cardoso, que tem mais força e presença na área, ganha mesmo a posição de Yuri. Na verdade, o centroavante só não esteve em campo na segunda rodada porque estava suspenso. Ele foi expulso diante do Corinthians.

Desta forma, a provável formação para pegar o Santos é esta: Ivan; Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Jeferson; Marciel, Tiago Real e Léo Artur; Felipe Saraiva, Fellipe Cardoso e Silvinho. Mas, caprichosamente, o técnico Eduardo Baptista não quis confirmar as mudanças.

Em breve, ele deve ganhar novas opções. É o caso do lateral-esquerdo Orinho, emprestado pelo Santos, que não vai atuar por um acordo de cavalheiros, o que, aliás, contraria a legislação. O volante Ronaldo, vindo do Sport, e o atacante Gabriel Vasconcelos, emprestado pelo Corinthians, precisam de um melhor condicionamento físico. E o meia Daniel, emprestado pelo São Paulo, ainda nem foi inscrito, embora tenha iniciado os treinos desde segunda-feira.

O grupo participa de um treino nesta quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli, mas faz apenas um treino tático e técnico. Depois o tradicional rachão. Antes do início da terceira rodada, a Ponte Preta lidera o Grupo B com três pontos.