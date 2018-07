Ponte Preta está perto de contratar Gil, do Santo André

José Gildeixon Clemente de Paiva, começou a carreira no URT-MG e defendeu ainda Santa Cruz, Mogi Mirim e Guaratinguetá (hoje Americana) até chegar ao Santo André em 2010. Ele foi titular do meio de campo do clube do ABC paulista que conquistou o vice-campeonato estadual deste ano, quando parou somente no Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso.

Outros jogadores também estão praticamente acertados com a Ponte Preta. São os casos do lateral-esquerdo João Paulo (Fluminense), do volante Elicarlos (Cruzeiro), do meia Wanderley (Guarani, de Sobral-CE) e do atacante Michel (Paulista). O zagueiro Luciano Castán (União São João) e o atacante Vítor Castro (Botafogo) já treinam no clube e também estão praticamente contratados. Quem também está quase fechado para 2011 é o atacante Vandinho, que disputou o Brasileirão pelo Avaí.

Até agora, o clube já anunciou sete reforços. Além de Luís Mário, já foram anunciados pelo clube o goleiro Bruno (ex-Náutico), o lateral-direito Amaral (ex-Duque de Caxias), o zagueiro Ferrón (ex-Ituiutaba) e os meias Renatinho (ex-Atlético-GO), Márcio Diogo (ex-Paraná) e Válber (ex-Avaí).