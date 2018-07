Ponte Preta está perto de contratar vice-artilheiro da Série C

Depois de Fábio Santos e Biro Biro, outro atacante está muito próximo de ser contratado pela Ponte Preta para a próxima temporada. Destaque do ASA no último Campeonato Brasileiro da Série C, Wanderson já foi procurado por dirigentes do clube e deve assinar contrato nos próximos dias.

Com apenas 22 anos, ele viria em contrato definitivo até 2016 com a Ponte Preta. Por ainda ser jovem, a equipe de Campinas pretende lucrar em uma possível venda dele para um outro clube. O empresário do atacante já acertou os termos salariais e o time paulista fica no aguardo da liberação do clube alagoano.

Revelado no Rio Branco-PR, Wanderson chegou ao ASA em 2013, mas passou a se destacar na última temporada, quando foi vice-artilheiro da Série C com 10 gols, dois a menos que Ytalo, do Guaratinguetá.

Todo o elenco com contrato renovado e mais as novas contratações se apresentam ao técnico Guto Ferreira no próximo domingo, dia 4, data do início da pré-temporada visando a disputa do Campeonato Paulista, que começa no dia 1.º de fevereiro.