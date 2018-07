Ponte Preta está perto de renovar com o volante Fernando Bob

Um dos principais destaques da Ponte Preta na campanha do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o volante Fernando Bob deve continuar no elenco do time campineiro para a temporada de 2015. Emprestado pelo Fluminense até este dia 31 de dezembro, ele será contratado por um grupo de investidores e repassado para o clube de Campinas.

Revelado pelo Fluminense, Fernando Bob já vestiu as camisas de Avaí, Vitória, Atlético Goianiense, Paulista-SP e Boavista-RJ antes de chegar à Ponte Preta, em 2013. Desde que chegou em Campinas, o volante foi titular e se tornou um dos destaques do elenco, principalmente com Guto Ferreira como treinador.

Diante do interesse da Ponte Preta, o time carioca está convencido a vender os direitos econômicos do jogador, que seriam comprados por um grupo de investidores. Este grupo o emprestaria por mais uma temporada à Ponte Preta. O acordo foi confirmado pelo coordenador técnico do clube paulista, Gustavo Bueno.

Até o momento, a Ponte Preta já anunciou 10 novas contratações: o goleiro Matheus, os zagueiros Pablo, Diego Ivo e Renato Chaves, os volantes Dedé e Paulinho, os meias Tchê Tchê e Vítor Xavier e os atacantes Fábio Santos e Biro Biro.