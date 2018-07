Ponte Preta está próxima de contratar lateral do Flu A Ponte Preta deve oficializar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo João Paulo, do Fluminense. Nesta terça-feira, o atual campeão brasileiro confirmou que o jogador, que estava emprestado ao Figueirense, vai defender o time paulista na temporada de 2011. Assim, ele é o segundo nome que vai reforçar o time de Campinas no Campeonato Paulista, já que anteriormente o clube acertou com o meia Wanderley, vindo do Guarany, de Sobral (CE). O negócio, no entanto, ainda não foi oficializado.