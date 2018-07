Ponte Preta estende contrato do meia Cristian até o final de 2016

As partes definiram a renovação desde a reta final do Campeonato Brasileiro, mas só agora assinaram um novo acordo até dezembro do ano que vem. Ele foi contratado para o segundo turno da Série A e rapidamente assumiu a condição de titular e de principal substituto de Renato Cajá, ex-camisa 10 do time.

O meia tinha vínculo com o Ituano até o final do Campeonato Paulista de 2016. Mas teve o contrato rescindido em comum acordo e ficou livre para fechar com o time campineiro.

Nos próximos dias o time campineiro deverá confirmar a chegada de mais reforços. O atacante Rhaynner, que jogou a Série B pelo Vitória tem negociações avançadas e deve desembarcar no estádio Moisés Lucarelli. E Wellington Paulista, ex-Cruzeiro, pode entrar nos planos para substituir Borges, já liberado e que pode assinar com o Bahia.