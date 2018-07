Ponte Preta estuda a contratação do meia Matheus Cassini, ex-Corinthians

Em busca de um jogador para ser sombra e brigar por posição com Ravanelli, único meia de ligação do elenco, a diretoria da Ponte Preta estuda a contratação de Matheus Cassini, que pertence ao Palermo, da Itália, e estava emprestado ao Siracusa, clube da terceira divisão italiana.

O meia de apenas 20 anos foi oferecido e vem tendo a sua contratação analisada pelos dirigentes pontepretanos. A expectativa é que o negócio seja fechado ainda essa semana, tanto que Matheus Cassini já estaria retornando ao Brasil. "Ele foi nos oferecido, mas não existe nada além disso", disse o vice-presidente, Giovanni Dimarzio.

Revelado pelo Corinthians, o meia foi promovido ao elenco profissional em 2015 depois de ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas se transferiu para o futebol italiano sem ter feito sequer uma partida principal. Sem espaço no Palermo, foi emprestado ao Inter Zapresic, da Croácia.

Enquanto isso, o elenco pontepretano ganhou folga nesta segunda-feira depois de empatar o amistoso com o Palmeiras por 1 a 1, no último domingo, em São Paulo. A estreia no Campeonato Paulista será no próximo domingo contra a Ferroviária, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).