Ponte Preta evita falar em crise do Flamengo e busca reabilitação

"Este negócio de crise é muito relativo. Tanto é que o Corinthians estava numa suposta crise, sem ganhar há cinco jogos e ganhou da gente no Itaquerão", afirmou o técnico Eduardo Baptista, lembrando que o Flamengo "tem camisa, tem tradição e não se abala com a palavra crise".

Este discurso, repetido para os jogadores nos dois dias de preparação, serve como palavra de ordem para o time mostrar diante da torcida a mesma eficiência que teve na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1. Além do empate sem gols com o Figueirense na estreia, em Florianópolis. Com a meta de chegar aos 48 pontos e se manter na elite, a Ponte Preta prevê somar o máximo de pontos possíveis dentro de casa.

Eduardo Baptista também comentou sobre a necessidade de disputar dois jogos seguidos pela manhã, às 11 horas. "Claro que não é o ideal, mas vale para todos. Só fomos prejudicados um pouco pela alteração do jogo contra o Corinthians, que seria realizado na quarta-feira à noite". Para o coordenador-técnico Cristiano Nunes, expert em preparação física, "o desgaste físico nesta semana vai ser mesmo maior porque foi pouco tempo de recuperação, sem contar o desconforto por atuar num horário pouco comum para os profissionais. Isso muda horários de sono, de alimentação e de preparação".

TIME PRONTO - Como é de costume, Eduardo Baptista não quis confirmar a escalação do time, que deve ter apenas uma mudança: a entrada de Thiago Galhardo no lugar de Clayson. O time, em tese, fica mais protegido no meio de campo, passando de um suposto 4-3-3 para o ortodoxo 4-4-2.

Mas no banco de reservas o técnico terá opções importantes, além de Clayson, como o atacante Roger, artilheiro do Campeonato Paulista com 11 gols pelo Red Bull Brasil, além dos meias Rhayner, de muita força, e o experiente Cristian, que cadencia mais o jogo.

O volante Renê Júnior também é opção para reforçar a marcação, embora ainda esteja fora de ritmo e em condições de atuar por meio tempo. No jogo contra o Palmeiras, o zagueiro Tiago Alves foi improvisado, no segundo tempo, na frente da defesa para dar mais consistência na marcação.