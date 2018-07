Ponte Preta fará amistoso com time de Kaká nos EUA

Eliminada do Campeonato Paulista no último fim de semana, a Ponte Preta vai aproveitar o tempo extra de preparação para o Campeonato Brasileiro e viajará aos Estados Unidos, onde disputará um amistoso diante do Orlando City. O duelo contra o time de Kaká acontecerá em 2 de maio, como explicou Gustavo Valio, diretor financeiro da Ponte Preta.

"Estamos em tratativas com o Orlando City há algum tempo e hoje recebemos o convite oficial. Sob o comando do treinador Guto Ferreira o elenco irá viajar para os Estados Unidos no próximo dia 29 com despesas pagas e enfrentará a equipe da casa no sábado, dia 2. Estaremos de volta ao Brasil no dia 5 de maio", disse.

De acordo com a Ponte Preta, as receitas do amistoso serão divididas com o Orlando City. Além disso, o clube campineiro vai aproveitar a estadia na Flórida para realizar alguns treinamentos de preparação para o Campeonato Brasileiro. E as diretorias vão se encontrar nos Estados Unidos para negociarem um intercâmbio entre as categorias de base e outras possíveis parcerias.

Derrotada pelo Corinthians nas quartas de final do Paulistão, a Ponte Preta aguarda a definição do seu oponente na segunda fase da Copa do Brasil, que sairá do confronto entre o mineiro Boa e o maranhense Moto Club. A estreia do time no Brasileirão será em 10 de maio, fora de casa, diante do Grêmio.