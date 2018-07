Ponte Preta faz 3 a 0 e Grêmio volta a decepcionar fora de casa

O técnico Eduardo Baptista havia adiantado que a Ponte Preta não faz duas partidas ruins. E foi justamente isso o que aconteceu na noite desta quarta-feira. Após tropeçar contra o lanterna América-MG no fim de semana, ao empatar por 2 a 2, o time campineiro se recuperou e venceu o Grêmio por 3 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em um confronto direto por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pela 25ª rodada.

Invicta há nove jogos - sete vitórias e dois empates - diante de seus torcedores, a Ponte encostou na zona de classificação para a Copa Libertadores ao somar seu 38.º ponto, em sexto lugar, deixando para trás o próprio Grêmio.

Sem vencer há mais de um mês, o time gaúcho estacionou nos 37 e segue despencando na tabela. Está em oitavo, cada vez mais distante do G4. Foi o segundo tropeço seguido fora de casa do Grêmio no Brasileirão. Antes do empate sem gols com o Palmeiras no fim de semana, a equipe gaúcha havia sido goleada pelo Coritiba por 4 a 0, no Paraná.

O JOGO

O primeiro tempo em Campinas teve a Ponte Preta com mais posse de bola e criando pelo menos três boas oportunidades, enquanto o Grêmio apostava no contra-ataque. Aos 25, Maycon cobrou falta e Marcelo Grohe foi buscar no ângulo. Depois, Douglas Grolli acertou o travessão de cabeça e Pottker desperdiçou uma chance incrível ao chutar por cima. No único lance de perigo dos visitantes, Luan aproveitou cruzamento de Bolaños e cabeceou na rede pelo lado de fora.

O Grêmio assustou os torcedores pontepretanos logo aos dois minutos da etapa final em chute de Marcelo Oliveira defendido por Aranha. A resposta foi fulminante. Aos 7, Reinaldo cobrou falta do lado direito e Fábio Ferreira desviou de ombro, abrindo o placar.

Depois, o time gaúcho se lançou ao ataque e deu espaço para o contra-ataque, levando o segundo gol aos 30 minutos. William Pottker recebeu de Reinaldo e cruzou na cabeça de Roger, que mandou no cantinho de Marcelo Grohe, acabando com as esperanças do adversário.

Mas o jogo não acabou aí. Aos 46 minutos, Roger foi empurrado pelas costas por Geromel e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Pottker bateu forte no canto direito de Grohe, fechando o placar em 3 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 26ª rodada. A Ponte Preta encara a Chapecoense, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), enquanto o Grêmio recebe o Fluminense, no mesmo horário, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 3 x 0 GRÊMIO

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Matheus Jesus e Maycon (Elton); Rhayner (Roger), William Pottker e Clayson (Felipe Azevedo). Técnico: Eduardo Baptista.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Wallace, Jailson e Lincoln (Guilherme); Pedro Rocha (Negueba), Luan e Bolaños (Batista). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Fábio Ferreira, aos 7, Roger, aos 30, e William Pottker (pênalti), aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Grolli e Matheus Jesus (Ponte Preta); Marcelo Oliveira (Grêmio).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA - R$ 69.650,00.

PÚBLICO - 3.713 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).