Ponte Preta faz amistoso contra a Portuguesa na estreia de treinador interino

Com isso, o volante Fernando Bob retorna da suspensão automática e ganha a vaga no time titular no lugar de Paulinho. Além dele, Jefferson assume a função de Rodinei na lateral direita, que foi expulso contra o Corinthians no último final de semana, e Fábio Ferreira entra no lugar de Ferrón, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, formando dupla ao lado de Renato Chaves.

No seu primeiro teste à frente do time, Felipe Moreira, auxiliar técnico do clube e que ocupa, por enquanto a vaga de Doriva, que foi para o São Paulo, já ganhou o apoio do atacante Diego Oliveira. "O Felipe é um profissional do clube, todos já conhecem e o respeitam e a dedicação do time dentro de campo não vai mudar em nada do que vinha acontecendo nos últimos jogos. O grupo com certeza vai acolher e pegar todas as instruções que ele passar", disse.

A diretoria da Ponte Preta negou oficialmente, mas, nos bastidores, o clube campineiro teria recebido o convite para participar da Liga Sul-Minas-Rio, que já tem o aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entrada seria apenas em 2017, já que a estreia da competição na próxima temporada será usada como teste. Campinas fica perto de 100 quilômetros da divisa com o sul de Minas Gerais.