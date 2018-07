Ponte Preta faz amistoso com time dos EUA já pensando no Flu

A Ponte Preta faz um amistoso contra o Fort Lauderdale Strikers, time norte-americano que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios, neste sábado, às 18 horas, mas já pensa no Fluminense, adversário da próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Guto Ferreira pretende usar o jogo internacional, que acontece no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para fazer testes e definir o time que entra em campo no meio de semana.

Para o duelo contra os cariocas, no estádio do Maracanã, no Rio, o treinador terá dois desfalques importantes. O zagueiro Pablo e o atacante Biro Biro receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. O segundo, aliás, pertence ao time carioca e já não poderia jogar por acordo entre os dirigentes.

E Guto Ferreira mandará o time a campo já pensando na competição nacional. Na defesa, já é certo que Renato Chaves será testado contra o Fort Lauderdale ao lado de Tiago Alves. "Eu vejo uma boa oportunidade atuar no sábado e uma boa possibilidade de entrosamento com o Tiago Alves por atuar", destacou Renato Chaves sobre o "treino de luxo".

No ataque, o reserva imediato é Cesinha. Ele, contudo, sentiu dores musculares e foi vetado. Com isso, Roni e Borges brigam pela vaga de Biro Biro. Outra opção seria Rildo, mas ele negocia a saída do clube. Tudo indica que será negociado com o Corinthians.

Além de servir para manter o time em ritmo de jogo, a partida servirá de divulgação para os dois clubes. O amistoso é mais uma ação da comissão de internacionalização da marca Ponte Preta. No início de maio, a equipe fez um amistoso contra o Orlando City, na Flórida, vencido pelo time de Kaká por 3 a 2.

Para o Fort Lauderdale Strikers, a partida faz parte de um projeto de divulgação do clube no mercado brasileiro. Uma série de ações foi feita durante os últimos dias em entidades filantrópicas de Campinas. O time de Ronaldo Fenômeno, que conta com outros brasileiros como o lateral-direito Léo Moura, ex-Flamengo, ainda fará um amistoso contra o Boca Juniors, no dia 1.º de julho, na Argentina.