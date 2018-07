Ponte Preta faz contrato de risco de 3 meses com Robert Santos, ex-Fluminense

Mesmo com um pé atrás, a Ponte Preta resolveu apostar na contratação do meia Robert Santos, promessa das categorias de base do Fluminense e que estava sem clube desde fevereiro. Aos 21 anos, ele assinou um contrato por três meses para passar por um período de testes. Se agradar o técnico João Brigatti, estenderá o vínculo para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Jovem, já defendeu o time B do Barcelona.

Uma das grandes promessas do Fluminense, Robert Santos ganhou destaque com a camisa da seleção brasileira de base. Foi campeão sul-americano sub-15 em 2011 e pouco tempo depois assinou o seu primeiro contrato profissional, que se estendia até 2019, com multa rescisória de R$ 190 milhões.

Em três anos fez apenas 13 jogos e marcou dois gols - um diante do Bangu, pelo Campeonato Carioca, e outro contra o Santos, no Campeonato Brasileiro, os dois em 2015. Agora tenta reiniciar uma nova etapa na carreira.

À parte deste reforço, João Brigatti começou a pensar no jogo contra o São Bento, neste sábado, em Sorocaba (SP), pela 15.ª rodada. Com 21 pontos, o time de Campinas (SP) pode sonhar com uma vaga no G4 - a zona de acesso - em caso de vitória. A ideia é manter a base que venceu o Fortaleza por 2 a 0, no último domingo.