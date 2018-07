Ponte Preta faz contrato experimental com ex-santista Giva

De acordo com o gerente de futebol Gustavo Bueno, "o jogador é muito jovem e já mostrou o seu potencial no Santos. Infelizmente não teve uma boa sequência e agora chega aqui como uma aposta. Por enquanto não é um reforço. É uma oportunidade pra ele mostrar a qualidade que a gente sabe que ele tem."

Giva assinará contrato de três meses, com a possibilidade de ser estendido por mais três. Revelado na base do Vitória, ele deslanchou no Santos em 2013, ao lado de Neymar e Geuvânio. Ainda chegou a trabalhar na Espanha e teve rápida passagem pelo Água Santa no Campeonato Paulista deste primeiro semestre. O caçula foi rebaixado e Giva atuou por só 15 minutos.

A direção continua atrás de um volante. Rodrigo, do Palmeiras, ficou mais distante após a lesão de Gabriel. Maycon, de 18 anos, revelação do Corinthians estaria nos planos tanto da Ponte como do Coritiba. Sua carreira é gerada pela empresa Elenko que, em princípio, descartou sua saída do time paulistano.

JOGO-TREINO

O time reserva fez um jogo treino pela manhã contra o Mogi Mirim, que disputa a Série C, e venceu por 1 a 0 com gol de Thiago Galhardo. Os atacantes Felipe Azevedo e William Pottker, que não estiveram em Porto Alegre (RS) diante do Grêmio, deram voltas pelo lado do campo iniciando o processo de recuperação. Podem ser opções para o jogo contra a Chapecoense, sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.